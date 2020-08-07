Магас, , 14:52 — REGNUM В школах Ингушетии новый учебный год начнется, как обычно, 1 сентября с торжественных линеек. Правда, пригласят на них не всех. Из-за соблюдения мер безопасности в условиях пандемии коронавируса линейки пройдут лишь для учащихся 1, 4, 9 и 11 классов, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«1 сентября будут проведены традиционные праздничные линейки. Наша задача — создать максимально безопасные условия для педагогов и школьников, поэтому на линейки будут приглашены только учащиеся 1, 4, 9, 11 классов, чтобы избежать массового скопления людей», — говорится в сообщении ведомства на странице в Instagram.

Учебный процесс начнется в очном режиме уже со 2 сентября. При его организации руководство образовательных учреждений обязано будет соблюдать меры дезинфекции, а также масочный режим и социальное дистанцирование.