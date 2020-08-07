Куала-Лумпур, , 14:48 — REGNUM Пятерым гражданам Индонезии грозит смертная казнь после того, как их поймала береговая охрана Малайзии за контрабандой 230 кг марихуаны, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что на двух кораблях было обнаружено в общей сложности 230 кг марихуаны.

«Учитывая, что это дело связано с нарушением статьи 39B, где наказанием является смертная казнь, представители Индонезии в Малайзии будут оказывать юридическую помощь пяти индонезийским гражданам», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что приложения социальных сетей, в том числе TikTok, могут по-прежнему работать в Индонезии, если они не нарушают закон.

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