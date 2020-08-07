Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Губернатора Петербурга Александра Беглова призывают быстрее определиться с местом, где должен быть установлен мемориал погибшим в борьбе с коронавирусом медикам. Обращение такого содержания направил ему депутат Заксобрания Борис Вишневский («Яблоко»).

Продиктовано это тем, что из уст главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца уже прозвучали предложения перенести стихийный мемориал с Малой Садовой улицы у здания комитета в центре города в фойе городского Музея гигиены.

Вишневский напоминает, что 9 июня Беглов уже поддержал его идею организовать постоянный мемориал погибшим врачам в сквере у дома № 15/17 по улице Профессора Попова, на пересечении с проспектом Медиков, и согласился с необходимостью общественных слушаний по этой теме.

«Также Вы сообщили, что общественное обсуждение, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, будет проведено после окончания пандемии. По моей информации, 03.10. 2020 года будет демонтировано строительное ограждение у дома 2/27 по Малой Садовой улице, на котором сейчас размещен временный мемориал. В связи с этим, и учитывая улучшение (согласно официальным данным правительства Санкт-Петербурга) санитарно-эпидемиологической обстановки, прошу Вас дать указание о проведении общественного обсуждения и иных процедур, необходимых для создания мемориала <…> в срок, достаточный для размещения Мемориала по данному адресу уже к 03.10.2020 г. », — написал губернатору депутат.

На строительном заборе фотоснимки погибших врачей из Петербурга и Ленобласти начали появляться еще весной 2020 года. Сейчас там значатся 87 фамилий. Горожане постоянно возлагают цветы к мемориалу.

Одна из создательниц «Стены памяти» Ирина Маслова выступила против перенесения ее в любые внутренние помещения. Накануне состоялась акция памяти на Малой Садовой, где чиновников призвали к открытому диалогу с гражданами по этому вопросу.

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