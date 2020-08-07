Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге бывшего директора театра кукол Александра Калинина приговорили к условному сроку за получение взятки в 1,2 млн рублей. Об этом 7 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Также осуждена взяткодатель, представитель коммерческой структуры.

Напомним, директор государственного учреждения культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» Александр Калинин был арестован в 2019 году после того, как, по данным следствия, получил взятку от гендиректора коммерческой фирмы Ольги Силаевой.

По версии следствия, директор театра получил деньги за совершение действий в пользу коммерческой структуры при заключении договора на поставки театру декораций, бутафории, реквизита, костюмов и кукол для спектакля «Зима, когда я вырос».

Свою вину Калинин не признавал, однако позже, на допросе у следователя, признал фактические обстоятельства дела, заявил о готовности возместить ущерб, так как чувствует «некоторое внутреннее раскаяние».

В поддержку смягчения условий содержания обвиняемого, поначалу помещенного в СИЗО, высказывались деятели культуры Петербурга. После этого Калинина перевели под домашний арест.

В итоге Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал Александра Калинина и Ольгу Силаеву виновными и назначил наказание: Калинину в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 1 год; Силаевой в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 1 год.

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