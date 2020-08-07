Магас, , 14:30 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Вооруженное сопротивление сотрудникам управления ФСБ по республике оказали 6 августа двое бандитов, скрывавшиеся в одном из домов в городе Назрани, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

На требование силовиков сдаться, боевики открыли огонь и были ликвидированы. На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальном антитеррористическом комитете уточнили, что ликвидированные бандиты планировали проведение терактов в отношении сотрудников правопорядка. У них было обнаружено самодельное взрывное устройство. Одного из бандитов удалось задержать. По неподтвержденным данным, среди ликвидированных находился Муслим Евлоев — борец, выступавший за сборную Киргизии, завоевавший в 2018 году титул чемпиона Азии по вольной борьбе.

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