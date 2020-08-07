Тбилиси, , 15:21 — REGNUM Доля пожилых людей в Грузии вдвое превышает показатели, при которых страна считается «стареющей». Об этом 7 августа рассказал агентству Report эксперт экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.

Он отметил, что в стране 15% жителей, которым больше 65 лет. При этом «стареющими» признаются те государства, в которых этот показатель выше 7%.

«Количество пенсионеров в Грузии около 800 тысяч. Фактически, вдвое превысили темпы старения», — сказал Арчвадзе.

Эксперт добавил, что в Грузии средний возраст значительно больше, чем в соседних странах — 39 лет. В Армении он составляет 32 года, в Азербайджане — 29 лет, а в Турции — 28 лет. У Грузии этот показатель такой же, как у Китая. Там для «омоложения» нации отменили закон «Одна семья — один ребенок».

«Если Китай так обеспокоен этой проблемой, то представьте, что должна делать Грузия», — сказал эксперт.

Стоит отметить, что власти Грузии давно отмечают наличие демографических проблем. Молодежь из страны часто уезжает работать и жить в другие страны.