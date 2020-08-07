Москва, , 14:27 — REGNUM Корпус наблюдателей могут пополнить собой люди, критикующие проведение в сентябре трёхдневного голосования. Об этом заявила 7 августа председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии.

Избирательный участок Дарья Драй © ИА REGNUM

Она предложила присоединиться к наблюдению за выборами тем, кто согласен с предположением о возможном увеличении нарушений на выборах. В этом максимально заинтересован ЦИК.

«Заинтересованы, чтобы ваши партии и кандидаты выигрывали, чтобы результаты выборов отвечали вашим чаяниям? Не ленитесь, идите в наблюдатели», — сказала Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля ЦИК утвердил порядок проведения единого дня голосования в сентябре. Досрочное голосование состоится 11 и 12 сентября, на 13 сентября назначен основной день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 83 российских регионах.

Читайте также: ЦИК протестирует систему дистанционного голосования 31 августа