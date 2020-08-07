Томск, 7 августа 2020, 14:27 — REGNUM По факту заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев томского пансионата возбуждено уголовное дело. Об этом tvtomsk.ru сообщили в СКР.
Дело возбуждено по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, которое привело к смерти двух или более лиц.
Количество погибших в ведомстве не уточнили.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что по предварительным данным, с 16 по 26 июня 2020 года в Томске в пансионате, где содержатся пожилые люди, у 16 сотрудников и 47 постояльцев выявили коронавирус.
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