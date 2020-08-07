Ташкент, , 14:26 — REGNUM В Узбекистане планируют создать единую информационную базу данных о преступлениях в области торговли людьми, сообщили 7 августа в пресс-службе Сената республики.

Депутаты верхней палаты парламента Узбекистана одобрили новую редакцию закона «О противодействии торговле людьми». В закон включены статьи об основных направлениях государственной политики в области противодействия торговле людьми.

Кроме того, в закон включена новая глава, в которой перечислены меры по предупреждению торговли людьми. В частности, планируется проводить постоянный мониторинг, повышать информированность общества, а также усовершенствовать образовательные программы.

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