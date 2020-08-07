Махачкала, , 14:31 — REGNUM Региональный фонд по урегулированию обязательств застройщика перед участниками долевого строительства создадут в Дагестане. Постановление об этом подписал председатель правительства республики Артем Здунов, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона, которое выступит учредителем фонда.

Согласно документу, новая структура возьмет на себя обязательства застройщиков-банкротов по достройке проблемных домов. Работы будут выполняться за счет федеральных и республиканских средств.

Правительству региона предстоит сформировать наблюдательный совет фонда. Он будет принимать решения о способе восстановления прав пострадавших граждан путем завершения строительства или выплаты компенсаций.

Отмечается, что в настоящее время в Единый реестр проблемных объектов на федеральном уровне включено 20 домов, которые возводятся на территории Дагестана пятью строительными компаниями. Общий объем жилой площади этих домов составляет 93 тыс. кв. метров.

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