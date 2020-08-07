Липецк, , 14:22 — REGNUM 19 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Липецкой области, сообщили 7 августа в региональном оперативном штабе. Новые случаи заражения подтверждены в Липецке, Ельце, а также Грязинском, Данковском, Липецком, Усманском и Хлевенском районах области.

В то же время за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 34 пациента. 821 человек с подтверждённым диагнозом продолжают лечение, в том числе 249 в стационарах и 572 дома.

За период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4665 человек, 3822 человека выздоровели, 22 человека умерли.