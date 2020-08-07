Москва, , 14:19 — REGNUM Показания свидетелей автоаварии в центре Москвы, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, которые они давали в ходе следствия, противоречат сказанному ими и во время разбирательства в суде. Об этом сегодня, 7 августа, заявил адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова в деле о смертельном ДТП.

Читайте также: Ефремова волновало состояние его машины, а не потерпевшего — свидетель ДТП

«Показания некоторых свидетелей по делу, данные на стадии следствия и на стадии судебного заседания, расходятся весьма серьёзно», — приводит ТАСС слова правозащитника.

В частности, серьёзные вопросы у юриста вызывают показания Романа Шрамко. Пашаев обратил внимание на то, что мужчина сначала утверждал, что Ефремова вытаскивали из автомобиля после ДТП с пассажирского заднего места, а сегодня — с водительского.

Также по теме: Михаила Ефремова могут допросить 11 августа по делу о ДТП

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе допроса в Пресненском суде Москвы, который проводился из Крыма по видеосвязи, свидетель смертельной аварии Роман Шрамко заявил, что после смертельной аварии актёр Михаил Ефремов больше заботился о состоянии своего автомобиля, чем интересовался потерпевшим. Мужчина подчеркнул, что актёр находился в «неадекватном» состоянии, был сильно пьян и нетвердо стоял на ногах.