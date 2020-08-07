Черкесск, , 14:18 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в скором времени появятся еще два современных кинозала. Один из них откроют в городе Карачаевске, другой — в городе-курорте Теберда. Об этом 6 августа сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Кинотеатр в Карачаевске будет оборудован в новом центре культурного развития имени Кайсына Кулиева. В настоящее время готовятся документы для включения его в программу оснащения оборудованием, необходимым для кинозалов, написал глава республики в открытом чате на своей странице в Instagram

Что касается современного кинозала в Теберде, то, по словам Темрезова, это будет отремонтированный кинотеатр «Кавказ», реставрация которого запланирована на 2021 год.