Краснодар, , 14:15 — REGNUM Три пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Краснодаре и Сочи, летальные исходы зафиксированы за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 7 августа.

74-летний житель Тихорецка заболел 19 июля, однако лечился дома, в больницу он попал лишь 23 июля — КТ показала двустороннюю пневмонию. Позже состояние пациента ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара, но спасти его не смогли. Также в СКИБ скончался 55-летний житель Усть-Лабинска — он находился на аппарате ИВЛ, на фоне коронавируса у него развилась острая сердечно-сосудистая и почечно-печеночная недостаточность. Третий пациент, женщина 59 лет, скончалась в Сочи — она находилась на аппарате ИВЛ, но спасти её не удалось.

Всего за период пандемии на территории Краснодарского края скончались 126 пациентов с COVID-19.