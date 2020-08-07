Екатеринбург, , 14:19 — REGNUM В Свердловской области подтвердили выписку ещё 90 пациентов, которые ранее заболели новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 7 августа 2020 года, за минувшие сутки по выздоровлению выписано 90 человек. Всего в регионе выписали 18 314 пациентов, переболевших COVID-19.

Продолжается лечение 112 человек в тяжёлом состоянии (111 лежат в реанимации, 60 подключены к ИВЛ), 241 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 315 случаев смерти от COVID-19.

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