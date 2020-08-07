Нижний Новгород, , 14:11 — REGNUM Двор школы № 183 имени Ростислава Алексеева в Сормове украсила скульптурная композиция «Хогвартс», — сообщает пресс-служба Нижнего Новогорода.

Фигуры главных героев романов Джоан Роулинг — Гарри Поттера, Рона и Гермионы выполнены мастером деревянной скульптуры Александром Кудрявцевым. Он — известный специалист по карвингу — вырезанию бензопилой. Скульптуры из дерева установили во дворе учебного заведения в рамках школьного проекта «Растиславный сад».

«Второй год мы реализуем проект «Растиславный сад» по озеленению и благоустройству. На нашей школьной территории находились сухие деревья, которым решили дать «вторую жизнь» в виде деревянных скульптур на корню. Помогали придать «изюминку» школьному двору сами ученики — выпускники 2019 года, надеемся, что новые обитатели школьного двора будут подавать ребятам пример дружбы, порядочности и преданности», — рассказала директор школы № 183 Ирина Горячкина.