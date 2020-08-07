Ташкент, , 14:11 — REGNUM Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана с начала пандемии расхитили 1,75 млрд сумов ($172 тыс.). Об этом 7 августа заявила председатель Сената республики Танзила Нарбаева на заседании верхней палаты парламента.

Хищения выявлены в Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Наманганской областях. Нарбаева считает, что антикоррупционное агентство должно провести исследование и предоставить предложения для устранения причин коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечены 459 должностных лиц, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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