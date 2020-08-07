Москва, , 14:08 — REGNUM Стратегические ядерные силы — основа суверенитета Российской Федерации. Именно они являются гарантией военного паритета со странами НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявление Генштаба Минобороны РФ.

«В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией в западной прессе писали, что с Москвой надо поступить как с Белградом в 1999 году.

Стоит напомнить, тогда была агрессия НАТО против Югославии, и натовская авиация бомбила столицу Югославии (Белград). Однако из-за наличия ядерных сил Москва оказалась НАТО не по зубам. И Запад ограничился санкциями.

Подходы России и США в вопросах потенциальной ядерной войны принципиально отличаются. Англосаксы делают ставку на высокоточный удар по позициям ядерных ракет и центрам управления.

Случайно уцелевшие ракеты России, Китая или другого потенциального противника будут перехвачены глобальной системы ПРО. Русские же, наоборот, планируют сначала попасть в рай и уже оттуда убедиться, что их враг «просто сдохнет».

При любых обстоятельствах Россия нанесёт ответный удар, система «Периметр», которая запустит ядерные ракеты даже в случае уничтожения всей военной вертикали. России не принципиально количество направленных на нее ракет. Главное, потенциальный агрессор, большая часть его территории превратится в ядерную пыль.

Есть точка зрения, что новая гонка вооружений подорвёт экономику России, как в своё время подорвала экономику СССР. Это мягко сказать не соответствует действительности. И дело даже не в том, что на фоне санкций и относительно низких цен на нефть оборонные расходы являются одним из основных факторов экономического роста.

На самом деле экономику СССР сгубили не военные расходы, этот миф был навязан гражданам в 90-е годы. Причины краха советской экономики другие — падение цен на нефть, общая неэффективность планового хозяйства и игры с печатным станком, резкое увеличение денежной массы без наращивания производства товаров.

Ну и, конечно, не стоит забывать, что оборонка в США и России работает по разным принципам, что и позволяет России держать паритет с НАТО при несопоставимости военных бюджетов.

В США оборонка — это бизнес, маржа и профит. В России до сих пор во многом работают патриотические принципы — главное обеспечить страну дешёвым и качественным вооружением, а не заработать», — высказал свою точку зрения эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, Генштаб Вооруженных сил России обозначил условия, которые определяют возможность применения страной ядерного оружия.