Москва, , 14:06 — REGNUM В России в среднем рост тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не превысит 4%. Об этом 7 августа заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

Квитанции на оплату ЖКХ Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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«Этот процент обусловлен размером инфляции на 2020 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах», — пояснил глава ведомства.

Он добавил, что именно эти индексы на сегодняшний день являются «единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги», сообщает «Прайм». Добавим, что согласно данным Росстата за июль, стоимость услуг ЖКХ в июле возросла на 2,1% к июню 2020 года.

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Королев напомнил, что тарифы на коммунальные услуги индексируются ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз тарифы на услуги ЖКХ в России повышались 1 июля 2020 года. Меньше всего тарифы выросли в Ненецком автономном округе — 2,4%, при этом самое значительно повышение стоимости на услуги ЖКХ произошло в Чечне — 6,5%.

В Санкт-Петербурге тарифы выросли на 3,8%, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%. В Москве цены на коммунальные услуги увеличились на 5%.

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