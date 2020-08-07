Мадрид, , 13:59 — REGNUM Обновлённая версия ролевой игры TemTem, вдохновлённой франшизой «Покемоны», выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X в 2021 году. Об этом 7 августа сообщает издание Game Infromer.

В TemTem геймеры путешествуют по живописному острову и приручают фантастических существ ТемТемов. Главная особенность проекта — это возможность исследовать мир вместе с другими игроками, а также сражаться с ними в режиме реального времени.

Напомним, релиз TemTem на PC состоялся 21 января 2020 года. Игра получила множество положительных отзывов в Steam.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: авторы Godfall подробнее рассказали о боевой системе проекта