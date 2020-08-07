Екатеринбург, , 14:03 — REGNUM Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского потребует примерно 1,5 млрд рублей. Об этом заявила директор парка Екатерина Кейльман на пресс-конференции.

Руководительница уточнила, что проекта реконструкции ещё нет, поэтому сумма примерная.

«Но мы считаем, что это будет порядка полутора миллиардов рублей», — сказала Кейльман.

Также директор добавила, что пока не приняла никаких решений по аллее памятников, которую организовал предшественник Кейльман на посту директора Герой России Роман Шадрин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парке после долгого простоя начали работать аттракционы.

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