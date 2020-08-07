Екатеринбург, 7 августа 2020, 14:03 — REGNUM Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского потребует примерно 1,5 млрд рублей. Об этом заявила директор парка Екатерина Кейльман на пресс-конференции.
Руководительница уточнила, что проекта реконструкции ещё нет, поэтому сумма примерная.
«Но мы считаем, что это будет порядка полутора миллиардов рублей», — сказала Кейльман.
Также директор добавила, что пока не приняла никаких решений по аллее памятников, которую организовал предшественник Кейльман на посту директора Герой России Роман Шадрин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парке после долгого простоя начали работать аттракционы.
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