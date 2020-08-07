Магас, , 13:54 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю это самый большой прирост. Увеличение числа пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 отмечается в республике с 4 августа, сообщили 7 августа в федеральном оперативном штабе.

В минздраве Ингушетии уточнили, что в настоящее время в больницах находятся 177 человек. У 68 из них подтвержден диагноз COVID-19. Помещены в реанимации в связи с тяжелым состоянием 17 больных, их них троим понадобилось подключение к аппарату ИВЛ.

Еще 179 жителей республики, заразившиеся коронавирусом, лечатся дома «ввиду относительно удовлетворительного состояния».

Общее число выявленных случаев коронавируса за все время составило 3822. Выздоровели 3221 пациента. Не удалось спасти врачам 74 пациента. Ингушетия занимает второе место в СКФО как субъект, где меньше всего заразившихся коронавирусом и третье — по числу смертей от этой опасной инфекции.