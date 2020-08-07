Фриско, США, , 13:52 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер экшен-игры Godfall. Его опубликовали 6 августа на YouTube-канале компании Gearbox Software.

В ролике разработчики подробнее рассказали о боевой системе проекта и о видах оружия главного героя. В частности, протагонист сможет сражаться лёгким длинным мечом, двумя короткими клинками, копьём, двуручным молотом или тяжёлым двуручным мечом.

Напомним, релиз Godfall состоится в декабре 2020 года. Игра будет доступна на консоли PlayStation 5.

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