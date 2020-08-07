Самара, , 13:58 — REGNUM Нового заместителя начальника ГУ МВД РФ по Самарской области Юрия Сафронова представил личному составу начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Александр Винников. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, полковник внутренней службы Юрий Сафронов назначен на эту должность указом президента России.

Отмечается, что Юрий Сафронов родился в 1968 году в Липецке. На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году. Был награжден государственными и ведомственными наградами. Женат и воспитывает двух дочерей.

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