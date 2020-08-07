Новосибирск, , 13:51 — REGNUM В Новосибирской области начались дистанционные занятия по реабилитации переболевших COVID-19. Занятия проводит госпиталь ветеранов войн №3. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В министерстве здравоохранения области рассказали, что телемедицина — это дистанционный приём: медик находится на рабочем месте, а пациент может быть где угодно, например, у себя дома.

«Для того, чтобы пациенты не остались один на один после перенесённой болезни, с её последствиями и осложнениями, проделана большая работа. Разработана пошаговая инструкция для подключения к видеозанятиям, дистанционно проведено предварительное анкетирование, которое позволяет оценить реабилитационный потенциал пациентов, подготовлена анкета обратной связи, — уточнила заведующая отделением медицинской профилактики Надежда Шумская. — В первом занятии участвовало 17 пациентов, проходивших лечение в больнице №12».

Курс реабилитации состоит из 14 занятий. С пациентами работают пульмонолог, терапевт, реабилитолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, инструктор по лечебной физкультуре и специалист информационного отдела.