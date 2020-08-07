Сан-Франциско, США, , 13:47 — REGNUM В экшен-игру Vader Immortal можно будет поиграть на устройстве PSVR. Об этом 6 августа сообщило издание Game Informer.

Запуск Vader Immortal на PSVR состоится 25 августа 2020 года. Ранее игра была доступна только на гарнитуре Oculus Rift.

Напомним, в Vader Immortal игроки возьмут на себя управление молодым контрабандистом, которому предстоит сразиться с Дартом Вейдером — одним из главных антагонистов киносаги «Звёздные войны». Во время своего приключения протагонист научиться сражаться на световых мечах и управлять Силой.

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