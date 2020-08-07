Нур-Султан, , 13:47 — REGNUM Должностные лица АО «Астана РЭК» подозреваются в хищении 50 млн тенге ($119 тыс.) путем снижения показателей потребления электроэнергии за счет якобы потерь, сообщили 7 августа в антикоррупционной службе Казахстана.

В коррупции подозревается заместитель председателя правления компании, а также двое его подчиненных. Чиновники списывали 50% потребленной электроэнергии в виде потерь, 30% брали в качестве взятки, а 20% реального объема оплачивалось АО.

Заместитель председателя правления, а также один его подчиненный — руководитель сбыта АО — водворены в следственный изолятор. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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