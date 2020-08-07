Красногорск, , 13:48 — REGNUM Число очагов аварийности на дорогах Подмосковья за три года сократилось на 54 места. Об этом 7 августа сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев рассказал, что в 2017 году в Подмосковье было зарегистрировано 173 очага аварийности. Уже в 2019 году количество мест концентрации ДТП сократилось на 54, и составило 119.

«Сегодня, по итогам первого полугодия, таких мест в регионе всего 13. Мы не ждем, пока образуется очаг аварийности. Два ДТП в одном месте — уже сигнал к проведению оперативных мероприятий, чтобы предотвратить появление такого очага», — заявил Королев.

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