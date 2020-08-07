Москва, , 13:44 — REGNUM Регистрация отечественного препарата «Лейтрагин» от коронавируса — это еще один прорыв российских фармацевтов в форс-мажорных условиях разработки, испытания и внедрения препаратов против нового вируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Большая заслуга в отсутствии бюрократических проволочек при юридической поддержке внедрения этого жизненно важного препарата принадлежит Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России, именно оно и запатентовало отечественный этот долгожданный препарат.

В России в разработке и внедрении препаратов против коронавируса ведущую роль играет государство и федеральный бюджет.

Очень важно, чтобы отечественный прорыв в области фармакологии и в фармацевтике воодушевил отечественных инвесторов на серьезные инвестиции в области исследований и разработок, в том числе, в части вирусологии.

С начала года по сегодняшний день коронавирусом заболели 877 тыс. 135 жителей России. Это масштабные цифры, требующие серьезные осмысления и инвестиций в безопасность и здоровье граждан, развитие медицины и науки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФМБА, российский препарат от коронавирусной инфекции запатентован.

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