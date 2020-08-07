Москва, , 13:41 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции не вызовет заболевание COVID-19. Об этом 7 августа в интервью телеканалу «Россия-24» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, который занимается разработкой и тестированием вакцины от коронавируса, Александр Гинцбург.

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Он пояснил, что частицы, с помощью которых происходит вакцинирование организма, сделаны на аденовирусе. Они не являются живыми, поэтому не могут размножаться и воспроизводить себе подобных.

«Опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок», — подчеркнул глава центра.

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При этом Гинцбург добавил, что всё-таки нежелательные эффекты от введения вакцины могут быть. Однако, единственное, что эти частицы могут спровоцировать — это повышенную температуру.

Как сообщало ИА REGNUM, о завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в начале августа.

Известно, что проведение вакцинации от коронавируса в России собираются начать с особых групп — учителей и медицинских работников.

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