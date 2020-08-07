Черкесск, , 13:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 2020 году поедут работать в сельские районы республики 25 медицинских работников. Они станут участниками программы «Земский доктор», сообщили 7 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

В настоящее время в Минздрае России утверждается реестр должностей, после которого начнется прием заявлений на участие в программе. Отобранные по конкурсу специалисты получат по 1 млн рублей на обустройство в сельской местности. Согласно условиям программы, они должны будут отработать на селе пять лет.

Как отметили в пресс-службе главы, за два предыдущих года в Карачаево-Черкесии стали участниками программы «Земский доктор» 74 высококлассных специалиста.

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