Шеффилд, Великобритания, , 13:38 — REGNUM На онлайн-презентации State of Play состоялся анонс многопользовательского экшена Hood: Outlaws & Legends, вдохновлённого балладами о Робине Гуде. Трейлер проекта также был опубликован 6 августа на YouTube-канале PlayStation.

В Hood: Outlaws & Legends двум соперничающим бандам игроков предстоит на скорость совершать дерзкие ограбления. Победу одержит тот, кто сможет украсть больше золота и устранить соперников.

Релиз игры ожидается в 2021 году. Она будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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