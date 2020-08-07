Рим, , 13:37 — REGNUM В ближайшие выходные, 8−9 августа, в Италии начинается традиционный сезон летних отпусков, на каникулы в августе, по данным исследования бизнес-ассоциации Coldiretti, опубликованного в пятницу, 7 августа, отправятся около 40% граждан.

Ожидаются «черные» (то есть 10-балльные) пробки на целом ряде магистралей, прежде всего на выезде из крупнейших городов страны и на трассах, ведущих к морским курортам.

Летом 2020 года часть граждан (из-за опасения заразиться коронавирусом, а также по экономическим причинам) откажется от традиционного августовского отпуска или проведет его дома (у родственников) вместо курортов, однако предполагается, что ситуация на дорогах, тем не менее, будет очень сложной.