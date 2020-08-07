Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM В Ростовской области в связи с сильной жарой объявлено штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 7 августа.

Синоптики прогнозируют, что в период c 13:00 до 16:00 мск 7 августа в южных районах Ростовской области ожидается 40-градусная жара.

В такую погоду спасатели рекомендуют жителям Дона не выходить без необходимости на улицу, в ином случае стоит взять с собой головные уборы, находиться в тени и пить прохладную воду.