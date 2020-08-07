Москва, , 13:43 — REGNUM Первое публичное тестирование программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ПТК ДЭГ) состоится 31 августа. Об этом заявила 7 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

Она отметила, что первое публичное тестирование ПТК ДЭГ организуют Минкомсвязь и «Ростелеком», который обеспечит процедуру технически. Предполагается широкое участие всех специалистов, тест пройдёт на целевой инфраструктуре Электронного правительства, его ход и итоги будут обсуждаться на площадке ЦИК.

Тестирование ставит целью обнаружение случаев некорректной работы системы, выявление недоработок и определение готовности к следующему тесту. Закрытое тестирование проходит 7 августа, второй закрытый тест назначен на 17 августа, второе публичное тестирование — на 7 сентября.