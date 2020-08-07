Лос-Анджелес, США, , 13:31 — REGNUM В шестом сезоне «королевской битвы» Apex Legends появится множество нововведений. Среди них: новая героиня, оружие и система создания предметов, сообщает издание Eurogamer 7 августа.

После выхода шестого сезона геймеры смогут поиграть за Rampart — талантливую девушку-механика. Издание сообщает, что её способности будут каким-то образом связаны с новой системой крафта (создания предметов).

Разработчики пока не сообщили дополнительных подробностей об этой системе. Известно лишь, что теперь геймеры будут собирать различные материалы на карте и использовать их для улучшения собственного оружия.

Напомним, Apex Legends — это популярный многопользовательский шутер, разработанный компанией Respawn Entertainment. Его релиз состоялся в 2019 году.

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