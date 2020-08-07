Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM Перед началом учебного года в Свердловской области проведут противоэпидемические тренировки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

На учениях отработают разведение потоков учеников, прохождение медосмотров и термометрии, дезинфекцию, соблюдение социальное дистанции и других санитарных требований.

«Перед нами стоит задача — обеспечить безопасность и школьников, и сотрудников учебных заведений», — сообщил вице-губернатор Павел Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в школах Свердловской области начнётся в обычном режиме.

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