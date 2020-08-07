Стокгольм, , 13:35 — REGNUM Согласно последнему социологическому опросу избирателей, проведенному газетой Aftonbladet совместно со специалистами из Demoskop, правящая партия Социал-демократов Швеции теряет поддержку избирателей. Однако их партнерам по коалиционному правительству «Зеленым» тоже приходится не сладко, — в результате опроса партия не прошла парламентский фильтр в 4%. Об этом 7 августа сообщила газета Aftonbladet.

Этой весной, когда большая часть внутриполитических вопросов была омрачена пандемией коронавирусной инфекции, правящие партии по всей Европе извлекали выгоду и получали поддержку избирателей. Сплочение вокруг флага?

Теперь «положительный» эффект коронавируса для премьер-министра Швеции Стефана Лёвена и его однопартийцев постепенно угасает. В результате опроса Социал-демократы потеряли 1,2 процентных пункта, — за них свой голос готовы отдать 27,3% опрошенных.

Однако два главных конкурента Социал-демократов пока что в популярности незначительно, но прибавляют. За Умеренную коалиционную партию готовы проголосовать 21,6% респондентов (+0,8%), за Шведских демократов — 20,5% (+0,8%).

Однако если бы выборы в Риксдаг состоялись уже сегодня, то своих коллег по Красно-зеленой коалиции Социал-демократы могут и не обнаружить. «Зеленым» не удалось преодолеть барьер в 4%, — за них свои голоса готовы отдать 3,4% (-0,7%).

Социологическое исследование проводилось в период с 28 июля по 4 августа 2020 года. В нем приняли участие 2 705 совершеннолетних (18+) граждан Швеции. Респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: «За какую партию Вы бы проголосовали, если бы выборы в Риксдаг состоялись сегодня?».