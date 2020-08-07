Гавр, Франция, , 13:24 — REGNUM Преступник, захвативший заложников в отделении банка в Гавре на севере Франции, уже совершал подобное преступление в Париже в 2013 году, сообщает Le Figaro.

Известно, что 34-летний мужчина вошел в отделение банка в центре города Гавр. В течение долгих часов он держал в заложниках сотрудников банка, затем, по одному, выпустил их и, наконец, сдался полиции.

Возбуждено расследование по факту «попытки вооруженного ограбления».

Стало известно, что 18 октября 2013 года этот же мужчина вошел с пистолетом в отделение банка CIC, расположенного в 13-м округе Парижа. Тогда он держал в заложниках четырех человек, требуя жилья для себя и своего сына.

Приговоренный в 2016 году к четырем годам тюремного заключения, в том числе к трем годам условно, мужчина отбыл весь свой срок, продолжая при этом оставаться в психиатрической больнице и носить электронный браслет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина, который взял в заложники несколько человек в банке города Гавр на севере Франции, задержан полицией.

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