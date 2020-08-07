Ташкент, , 13:24 — REGNUM Правоохранительные органы Узбекистана с 2018 года возбудили уголовные дела в отношении десяти агентств занятости. Этот вопрос обсудили депутаты Сената республики 7 августа на шестом пленарном заседании, сообщили в пресс-службе верхней палаты.

Агентства занятости взимали с граждан республики денежные средства, но не обеспечили трудоустройства. Недобросовестными агентствами обмануты 7123 человека, а общая сумма ущерба оценивается в 72 млрд сумов ($7,06 млн).

В Сенате отметили, что для исключения подобных случаев планируется принять поправки в законодательство. В частности, договоры по оказанию услуг занятости будут регистрироваться в информационной системе министерства занятости и трудовых отношений.

Напомним, руководство частного агентство занятости Human в Узбекистане присвоило 21,2 млрд сумов ($2,08 млн) за обещание трудоустроить 1086 граждан республики.

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