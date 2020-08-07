Нальчик, , 13:24 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ко Дню города Нальчика будет организован фестиваль цветов. В нынешнем году он проводится во второй раз, и с учетом опыта 2019 года его программа расширена, а срок проведения продлен до трех дней — с 4 по 6 сентября.

К участию в мероприятии приглашены профессионалам и начинающие цветоводы, специалисты ландшафтного дизайна, мастера-флористы, сообщила директор института развития города «Арт-зал «Платформа» Оксана Шухостанова.

«Фестиваль цветов в Нальчике проводится второй раз, в этом году он пройдет не только красиво, но и познавательно. <…> Учитывая повышенную заинтересованность к мероприятию, мы решили продлить прием заявок до 14 августа», — цитирует директора ТАСС.

По словам Шухостановой, основные мероприятие фестиваля будут проходить на площади Согласия в Нальчике. Участников и гостей ждут лекции по ландшафтному дизайну, оформлению балконов и террас, мастер-классы для взрослых и детей.