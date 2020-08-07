Киев, , 13:24 — REGNUM Правительство Украины сегодня. 7 августа, обновило данные о «карантинных зонах» в стране, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно обновленным данным, из «красной» зоны исключены областные центры Луцк и Тернополь, зато туда попал приграничный с Россией Харьков.

Также в «красную» зону вошли Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области. Большая часть территории Украины, включая Киев, считается «зеленой зоной», где должны действовать минимальные карантинные ограничения.

ИА REGNUM напоминает, что «красная зона» предполагает введение местными властями максимально строгих карантинных ограничений. Однако местные власти Луцка и Тернополя отказались выполнять решение Киева и не стали ужесточать карантинные меры. Никаких санкций к ним центральная власть не применяла.

Власти Харькова пока не комментировали ситуацию с отнесением города к «красной зоне».

5 августа министр здравоохранения страныМаксим Степанов заявил, что в непосредственно в Харькове«очень напряженная ситуация», и попросил обратить на это внимание местные власти. Также в Харьковезаявили о переполненности главной «коронавирусной» больницы.