Москва, , 13:30 — REGNUM Руководитель секты «бога Кузи» Юрий Цукерман, обвиняемый по делу о хищении 215 млн рублей, должен провести в заключении восемь лет. Об этом заявил прокурор на судебных слушаниях, сообщили 7 августа в пресс-службе Тушинского районного суда Москвы.

Пресс-секретарь суда Марина Свиридова уточнила, что государственный обвинитель запросил для подсудимого восемь лет колонии. Следствие полагает, что Цукерман с помощью поддельных документов завладел более чем 215 млн рублей, которые находились на хранении после изъятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении духовного лидера секты Андрея Попова.

«Приговор будет оглашен 17 августа в 15:00 мск», — сказала Свиридова ТАСС.

После подделки Цукерманом документов решение о взыскании в его пользу названной суммы вынес в 2016 году Химкинский городской суд. Попов и его сообщники уже отбыли назначенное судом наказание, их признали виновными в особо крупном мошенничестве и создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием.

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