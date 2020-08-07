Бишкек, , 13:20 — REGNUM В Киргизию прибыла вторая колонна автобусов, на которых на родину вернулись 1 356 киргизстанцев, застрявших в Оренбургской области России из-за закрытия границ по причине пандемии коронавируса.

Ранее министерству иностранных дел Киргизии удалось договориться с казахстанскими властями о предоставлении транзитного коридора по территории Казахстана для возвращения Киргизстанцев из России.

Внешнеполитическое ведомство вновь призвало граждан Киргизии, находящихся на территории России, не следовать в сторону российско-казахской границы до ее открытия после улучшения эпидемиологической ситуации.