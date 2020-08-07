Барнаул, , 13:15 — REGNUM Оперативный штаб Алтайского края со ссылкой на данные центра по мониторингу ситуации с коронавирусом обнародовал информацию о заболеваемости COVID-19 в сибирских регионах за неделю с 1 по 7 августа.

Судя по этим данным, за прошедшую неделю Алтайский край приблизился к отметке в 10 000 выявленных случаев. На 7 августа июля в регионе 9 809 подтвержденных диагнозов COVID-19, на 700 больше, чем неделей ранее. Доля прироста за неделю составляет 8%, что на 2% ниже, чем на предыдущей неделе (10%).

«Несмотря на снижение скорости распространения коронавируса, край остается в пятерке регионов СФО с самыми высокими показателями. В среднем по Сибири доля прироста новых случаев на том же уровне, что и в Алтайском крае, она составляет 8% (снижение за неделю на 1%).

Коронавирусная инфекция распространялась быстрее, чем в среднем по Сибири, в трех регионах СФО: Кемеровская (17%), Омская (11%) и Томская области (9%). Темпы распространения медленнее, чем в СФО, продемонстрировали пять регионов федерального округа: Красноярский край (7%), Иркутская (7%) и Новосибирская (7%) области, а также Республики Хакасия (5%) и Тыва (3%)», — пояснили в оперативном штабе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 7 августа общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 в Алтайском крае составляет уже 9809 человек. Причём 95 из них добавились за последние сутки. Из общего количества пациентов 2193 человека больны внебольничной пневмонией (+24 за последние сутки), 3265 — ОРВИ (+8 человек за последние сутки). Тяжелобольных — 91 (минус семь человек за сутки), на аппарате ИВЛ — 33 (минус семь человек за сутки). Не обошлось без новых смертей.

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