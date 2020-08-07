Белгород, , 13:25 — REGNUM Один летальный исход зарегистрирован за прошедшие сутки в Белгородской области. Скончался житель Новооскольского городского округа, сообщили 7 августа в региональном оперативном штабе.

Мужчина 1983 года рождения лечился в Новооскольской ЦРБ. Это первый случай смерти пациента с подтверждённым положительным тестом на территории муниципального образования. Теперь общее количество умерших пациентов в регионе составляет 54 человека.

В стационарах проходят лечение 285 человек, в том числе 19 на ИВЛ.