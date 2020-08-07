Село Учкекен, Карачаево-Черкесия, , 13:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прокуратура организовала проверку по сообщениям о нарушениях в передвижном зоопарке, который находится в селе Учкекен Малокарачаевского района. Информация о том, что в зоопарке издеваются над животными, появилась в местном сегменте социальных сетей, рассказала старший помощник прокурора КЧР Елена Дармограева.

По её словам, в своих постах местные жители рассказывали, что животные содержатся в ненадлежащих условиях. Звери постоянно находятся на жаре под палящим солнцем и «постоянно слышны их крики и вопли от мучений».

По итогам проверки прокуратуры будет принято решение в отношении владельца зоопарка, сообщила представитель надзорного ведомства.