Уфа, , 13:12 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане стабильная, новых массовых вспышек заболеваемости не ожидается. Об этом 7 августа заявил журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, который находится в Башкирии, на открытии нового корпуса Республиканского онкодиспансера.

«В Дагестане проведена просто колоссальная работа <…>. Сейчас ситуация стабильная, она может немного подниматься, опускаться, но такого массового всплеска заболеваемости, как это было в начале, когда была еще проблема с диагностикой, уже не будет», — цитирует Гриднева ТАСС.

Замминистра добавил, что в настоящее время лечебные учреждения Дагестана обеспечены всем необходимыми для борьбы с коронавирусом, в том числе лекарствами, средствами индивидуальной защиты и тест-системами.

Напомним, в апреле-мае 2020 года Дагестан был одним из антилидеров среди субъектов РФ по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Для усиления борьбы с инфекцией в республику были направлены бригады врачей из московских клиник и подразделения МЧС России. В регионе также развернули два мобильных госпиталя и построили три многопрофильных медцентра.

В настоящее время Дагестан находится на 19-м месте среди субъектов РФ по числу подтвержденных случаев заражения, По официальным данным, с начала пандемии в республике выявили 9565 носителей коронавируса, почти 90% из которых уже выздоровели. Умер в регионе 451 человек с подтвержденным диагнозом.