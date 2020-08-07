Сочи, Краснодарский край, , 13:07 — REGNUM Доследственную проверку по факту осквернения мемориала памяти павших в Великой Отечественной войне в Сочи начали в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю, сообщили в пресс-службе ведомства 7 августа.

Поводом к началу проверки послужила видеозапись, размещённая в СМИ и соцсетях. На ней видно, как группа неизвестных находится у мемориала «Героям-хостинцам, погибшим в 1941—1945 гг.», некоторые из них с разбега запрыгивают на элементы памятника. Ролик получил широкий общественный резонанс.

Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю была организована доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.