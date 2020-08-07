Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Теплосети Петербурга и объекты теплоснабжения подготовили к отопительному сезону на 75%. Об этом 7 августа сообщили в Смольном. К зиме нужно подготовить 15 теплоэлектроцентралей, 689 котельных, 373 центральных тепловых пункта и более 8,8 тысяч км тепловых сетей.

Работы начались позднее, чем обычно, из-за пандемии коронавируса. Однако к началу августа удалось достичь показателей, аналогичных этому периоду 2019 года.

В межотопительный период в городе провели 526 из 622 запланированных гидравлических испытаний, в результате которых устранили 1 тыс. 038 нарушений. Испытания проводят, чтобы найти скрытые дефекты и проверить трубопровод на прочность. Заметим, из-за объема дефектных сетей сдвинулись сроки отключения воды в некоторых районах города: например, в Купчино граждане оставались без горячего водоснабжения более трех недель вместо заявленных двух.

Температурные испытания перенесли на осень — тоже из-за коронавируса. Они пройдут в октябре, так как могут проводиться только в период полноценной работы системы теплоснабжения.

Кроме того, готовится внутритрубная диагностика 10,4 км теплосетей, на 3,8 км собираются восстановить внутреннюю поверхность через санацию, диагностировать более 3000 км трубопроводов с помощью тепловой аэросъемки, провести экспертизу промышленной безопасности 870 км сетей.

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